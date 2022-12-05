Медведев сравнил введение потолка цен на нефть из РФ с поведением «подгулявших бюргеров», часть которых утонет в холодной воде

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5 декабря 2022, 13:21

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, Kremlin Pool / globallookpress.com

Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев сравнил введение Западом потолка цен на нефть из РФ с поведением «подгулявших бюргеров», часть которых утонет в холодной воде. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале отечественного политика.

«Эти действия наших “друзей” напоминают мне толпу подгулявших бюргеров, которые, обожравшись шнапса с сосисками и пивом, впервые лезут в ледяную воду. Типа хотим охладиться», — говорится в посте, который выложил Медведев.

По его словам, часть из этих людей утонет.

«Ну что ж, туда им и дорога! Что русскому хорошо, то немцу смерть», — отметил замглавы Совбеза.

Как сообщалось ранее сегодня, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков проинформировал, что Москва в настоящее время занимается подготовкой ответа на введение Евросоюзом потолка цен на нефть российского происхождения.