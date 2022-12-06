Автор Mysl Polska Станислав Белень: Польша выбрала конфликт с Россией и потерпела поражение

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6 декабря 2022, 16:52

Флаг Польши, Ilya Galakhov / globallookpress.com

Польша выбрала конфликт с Российской Федерацией и потерпела поражение. Соответствующую точку зрения выразил Станислав Белень, обозреватель издания Mysl Polska.

«Политики в Варшаве сделали ставку на крайне конфронтационную политику в отношении России, не оставляя себе места для маневра», — отметил Белень в своей публикации.

Автор материала указал на то, что Варшава, выбрав конфликт с Москвой, проиграла. По мнению журналиста, польская сторона допустила стратегический просчет, примерив роль «государства-буфера», и теперь вынуждена исполнять задачи Вашингтона и Киева в ущерб собственным национальным интересам.

Ранее в текущем месяце стало известно, что в расположенный в украинской Днепропетровской области город Марганец прибыл отряд польского спецназа для поиска жителей, которые оказывают помощь России.