США пытаются ввести потолок цен на энергоносители, дискриминирующий продавцов в зависимости от страны-экспортера

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6 декабря 2022, 16:16 Александр Ильинский - профессор, научный руководитель факультета Международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.

Фото: unsplash.com

Соединенные Штаты во главе европейских союзников пытаются создать картель покупателей энергоносителей с целью глубинной перестройки глобальных энергетических рынков и получения полного контроля над его ценами. Для достижения этой цели страны «Большой семерки» предложили ввести механизм предельных цен или потолок цен на энергоносители, который дискриминирует продавцов в зависимости от происхождения энергоносителя и страны-экспортера.

По первоначальному плану американцев эта мера была направлена исключительно против нашей страны, однако в случае успеха первых противороссийских мер они могут быть успешно применены и к другим странам-производителям энергии. Первые санкционные меры коллективного Запада против российских экспортеров энергоносителей начались уже в 2014 году и были направлены на ограничения экспорта российских энергоносителей в Европу, которые обеспечивали конкурентоспособность европейской промышленности из-за сравнительно низких цен долгосрочных экспортно-импортных контрактов.

Так, до начала СВО на Украине блок из 27 стран членов Европейского союза сильно зависел от экспорта российской нефти, а в 2021 году страны ЕС импортировал из России сырую нефть и нефтепродукты на сумму 74,8 миллиарда долларов. В прошлую пятницу представители стран «Большой семерки», Европейского союза и Австралии договорились ввести дискриминационный потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, который уже вступил в силу с понедельника.

По словам президента Европейского совета Шарля Мишеля, дискриминационный запрет распространяется на более чем две трети импорта российской нефти в ЕС. Для того, что совсем не оказаться без энергоносителей в наступающую зиму Европейский союз оставил себе лазейку – установленный потолок цен не распространяется на трубопроводную российскую нефть, которая обеспечивает энергобезопасность Польши и других стран Центральной и Восточной Европы. Среди стран бывшего соцлагеря Венгрия, Чехия, Словакия и Болгария чрезвычайно сильно зависят от поставок российской трубопроводной нефти, и им будет разрешено властями Европейского союза временно продолжать импорт, пока они не найдут альтернативные источники.

По данным Международного энергетического агентства импорт российской сырой нефти составил 2,2 млн баррелей в сутки, в том числе 700 000 баррелей в сутки по трубопроводам, а также 1,2 млн баррелей нефтепродуктов в сутки. В связи с вступлением в силу решения картеля покупателей нефти об существенном и добровольном ограничении европейцам поставок российской танкерной сырой нефти МЭА также заявило, что странам Европейского союза потребуется заменить 1 миллион баррелей сырой нефти и 1,1 миллиона баррелей нефтепродуктов в день.



Как закрыть возникающий огромный дефицит энергии в Европе, который разрушает промышленный потенциал стран ЕС, чиновники из Брюсселя пока не знают, но уже гордо называют свое решение отказа от российской нефти символом единства и политической солидарности европейцев.