Журналистка Соколовская: «Чем темнее на улице, тем больше ненависти в адрес России»

Аргументы Недели → Политика 13+

6 декабря 2022, 16:26 Антон Николаев,

Янина Соколовская рассказала о трудностях работы АЭС в Украине. По ее мнению, АЭС украинские власти бояться запускать, так как есть опасения, что попадание снаряда может вызвать необратимые последствия. По этой причине сейчас в украинских городах серьезные перебои со светом. Об этом журналистка рассказала в эфире телеканала «НТВ», передает издание «Аргументы недели».

«Чем темнее на улице, тем больше ненависти в адрес России. Чем хуже людям, тем больше консолидация людей возле руководства Украины. Люди находятся в глубокой психотравме от всего, что происходит. Людям надо обогреть дома. Украина до сих пор не ввела потолок цен на стоимость генераторов, которые сразу взлетели в четыре раза в цене. Потолок цен будет введен, группа «ДТЭК» Рината Ахметова работает вполне успешно. Сети, кстати, восстанавливают. Для критической инфраструктуры хватает генераторов, так как работают гидростанции и ТЭС, а для работы освещения в жилом секторе нужно электричество АЭС. Но АЭС запускать бояться, так как если будут обстрелы и в реактор что-то попадет, то будет критическая ситуация для всего мира».

Ранее Минобороны РФ сообщало, что ракетные удары по Киеву не наносили 5 декабря, Цель были военные объекты.