В Болгарии протестующие заблокировали храм, где находились посол России Митрофанова и митрополит Волоколамский Антоний

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6 декабря 2022, 15:59

В Болгарии во вторник участники акции протеста перекрыли дорогу в русскую церковь в центре Софии, где находились митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк) и посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова.

Акция проводилась из-за визита представителя РПЦ, который служил в храме литургию. Протестующие выкрикивают антироссийские лозунги. Телеканал Nova передает, что среди участников акции были украинские беженцы. Ситуацию контролировала полиция.

Дипломат Элеонора Митрофанова в настоящее время находится в безопасности. Она рассказала в эфире телеканала «Россия 24», что храм был заблокирован с одной стороны. Попытка протестующих помешать литургии не произошла.

По словам посла РФ в Болгарии, она вышла из храма через черный ход и позвонила водителю. Но протестующие блокировали и автомобиль дипмиссии. Митрофановой удалось уехать на другом автомобиле.

Митрополит Антоний — глава отдела внешних церковных связей РПЦ и патриарший экзарх Западной Европы (управляет епархиями РПЦ на территориях 13 западноевропейских стран.