Украинский посол в Берлине Макеев заявил, что власти ФРГ не исключают возможности предоставления Киеву тяжелого вооружения

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6 декабря 2022, 14:55 Источник: РИА "Новости"

Leopard 2, Philipp Schulze/ globallookpress.com

Украинский посол в Берлине Алексей Макеев сообщил в беседе с представителями СМИ днем во вторник, 6 декабря, что власти ФРГ не исключают возможности предоставления Киеву тяжелого вооружения.

Ранее Алексей Макеев подчеркивал, что украинским военным необходимы танки Leopard, БМП Marder, а также бронетранспортеры Fuchs и Dingo.

Посол сообщил, что вышеуказанный месседж к настоящему моменту доведен до ответственных в правительстве Германии. По словам Макеева, у него нет каких-либо оснований полагать, что кто-то в ФРГ исключает возможность поставки тяжелого вооружения Киеву.