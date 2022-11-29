Депутат Кизеветтер выразил мнение, что Шольц отказался передать Украине танки, поскольку опасался реакции РФ

Депутат бундестага от ХДС, полковник в отставке Родерих Кизеветтер выразил мнение, что канцлер ФРГ Олаф Шольц не решился передать Украине боевые танки, поскольку опасался реакции России.
Родерих Кизеветтер предположил, что Олафа Шольца встревожила распространенная позиция РФ о том, что использование немецких танков против российских военных будет являться провокацией со стороны Германии.
Депутат также подверг критике заявление главы немецкого правительства о том, что Берлин не намерен предпринимать никаких шагов без их согласования с союзниками по Североатлантическому альянсу.