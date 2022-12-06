Экс-депутат Рады Кива заявил, что ВС РФ поразили крупнейшую в Киевской области Трипольскую ТЭС

Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что в результате ударов в минувший понедельник была поражена Трипольская теплоэлектростанция, которая является крупнейшей в Киевской области.
Накануне СМИ сообщали о взрывах в некоторых регионах Украины. Отмечалось, что Кировоградская, Одесская и Житомирская области страны были частично лишены электроснабжения.
Илья Кива утверждает, что российским ракетам 5 декабря удалось поразить Трипольскую тепловую электрическую станцию – крупнейшего поставщика электроэнергии на территориях Киевской, Черкасской и Житомирской областей.