Член Союза писателей России Антонов заявил, что бежавшим от частичной мобилизации россиянам надо запретить службу в госорганах

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5 декабря 2022, 22:51 Источник: Народные Новости

Кошелев Илья / http://www.globallookpress.com

Бежавших от частичной мобилизации россиян не стоит принимать на службу в государственные органы. Об этом во время беседы с изданием «Народные Новости» сообщил первый вице-президент Петровской академии наук и искусств, член Союза писателей России Андрей Антонов.

Комментируя заявление Совета Федерации о том, что против бежавших от частичной мобилизации за границу россиян может быть введен запрет на работу в российских компаниях из-за рубежа, Антонов отметил, что уклонение от государственного долга нарушает нравственные нормы, а также и налоговое законодательство.

Представитель Союза писателей отметил, что для сбежавших россиян должны быть введены ограничения на работу, так или иначе связанную с оборонным ведомством, или где проводятся лабораторные исследования, связанные с государственной тайной. Более того, по мнению Антонова, не стоит принимать бежавших российских граждан на службу в государственные органы.