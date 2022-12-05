Представитель Белого дома Кирби не стал оценивать попытку ВСУ ударить по российским аэродромам

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5 декабря 2022, 21:41 Источник: РИА "Новости"

Джон Кирби, Chris Kleponis - Pool via CNP/globallook.com

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в понедельник заявил, что Вашингтон не комментирует попытки ВСУ ударить по российским аэродромам.

Джон Кирби в рамках разговора с журналистами 5 декабря сообщил, что американские власти видели некоторые сообщения в СМИ о попытке киевского режима атаковать аэродромы на территории Российской Федерации.

Однако, по словам координатора по стратегическим коммуникациям СНБ Белого дома, Вашингтон не располагает детализированной информацией, позволившей бы озвучить собственное видение о произошедшем.