Трое российских военных погибли при попытке ВСУ ударить беспилотниками по аэродромам «Дягилево» и «Энгельс»

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5 декабря 2022, 20:00 Источник: Telegram

здание Минобороны России в Москве, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

В Министерстве обороны России сообщили, что утром в понедельник, 5 декабря, Вооруженные силы Украины совершили попытки атаковать реактивными беспилотниками аэродромы "Дягилево" и "Энгельс".

Уточняется, что ВСУ пытались нанести удар по военным аэродромам "Дягилево" и "Энгельс" в Рязанской области и Саратовской области соответственно, чтобы вывести из строя российские самолеты Дальней авиации.

Средства ПВО ВКС России перехватили летевшие на малой высоте украинские БПЛА. В результате падения и последующего взрыва обломков реактивных беспилотников на российских аэродромах была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов. Смертельные ранения получили трое российских военнослужащих технического состава.