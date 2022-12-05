Отменен таможенный контроль на внутренних границах между новыми регионами РФ и другими субъектами Федерации

Российские власти отменили таможенный контроль на границах территорий Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, сопредельных с территориями других субъектов России.
Правительство России также утвердило особенности таможенного регулирования на новых территориях страны на период до 2026 года.
Документ опубликован 5 декабря на официальном портале правовой информации.
Постановление кабмина принято в соответствии с нормами федеральных конституционных законов о принятии в состав России республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Правительственное постановление вступает в силу со дня опубликования и действует до 1 января 2026 года.