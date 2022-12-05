Премьер Гарибашвили: оппозиция занимается набором грузин для участия в боевых действиях на стороне Украины

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5 декабря 2022, 14:39

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, IMAGO/M. Popow / globallookpress.com

Действующая в Грузии оппозиция занимается набором граждан страны для участия в боях на стороне Украины. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил Ираклий Гарибашвили, руководитель грузинского правительства.

По словам премьер-министра, процитированного информационным агентством, представители оппозиции «пытаются устроить какие-то провокации». Гарибашвили отметил, что оппоненты властей Грузии «забирают на Украину наших сограждан».

Москва с 24 февраля осуществляет специальную операцию на Украине. Как сообщалось ранее в понедельник, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков указал, что в Кремле не наблюдают каких-либо сдвигов в европейской политике, направленных на дипломатическое урегулирование ситуации.