Сенатор Цеков: «Я не считаю, что уехавших нужно оставлять в покое»

Аргументы Недели → Политика 13+

5 декабря 2022, 11:59 Антон Николаев,

Сенатор Сергей Цеков, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Сергей Цеков считает, что должны быть определенные ограничения для уехавших из России. По его мнению, это может стать примером для тех, кто тоже хочет покинуть страну. Об этом он сказал изданию «Аргументы недели».

«Я так понимаю, что есть граждане России, которые живут по законам России и выполняют все те решения, которые принимаются в России, а есть граждане, которые эти решения не выполняют. Они фактически являются гражданами, которые не соблюдают законы нашей страны. Конечно, для таких должны приниматься определенные ограничения. Я думаю, что тут ограничения могут быть разными. Честно говоря, я не задумывался над этой проблемой. Довольно много можно принять того, что заставит людей вообще серьезно задуматься над необходимостью выполнения решений руководства РФ».

«Одни должны Родину защищать, а другие - могут бежать? И при этом мы должны жить спокойно, без всяких проблем? Это неправильно. Я не считаю, что кого-то нужно оставлять в покое. Они должны знать, что за свое решение, за несоблюдение фактически законов РФ, они потерпят определенное наказание. Наказание не уголовного характера, а другое. Те, кто пожелает следовать их примеру, должны об этом знать».

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас допустил введение ограничений для уехавших из-за частичной мобилизации россиян.