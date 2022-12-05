Шольц: Москва должна понять, что ни одна санкция не будет снята, если РФ попытается диктовать условия соглашения с Украиной

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5 декабря 2022, 11:52

Канцлер Германии Олаф Шольц, IMAGO/Chris Emil Janssen / globallookpress.com

Москва должна осознать, что ни одна ограничительная мера не будет отменена, если Российская Федерация попытается диктовать условия соглашения с Украиной. На это, как передает РИА Новости, указал Олаф Шольц, руководитель правительства Германии.

Согласно точке зрения Шольца, процитированного отечественным информационным агентством, Европейский союз в настоящий момент силен как никогда.

«Ничто не показывает это так ясно, как беспрецедентные экономические санкции, которым сейчас подвергается Россия», — отметил канцлер.

По его словам, Москва должна понять, что ни одна санкция не будет снята, если РФ попытается диктовать условия соглашения с Украиной.

Как сообщалось ранее сегодня, Олаф Шольц заявил, что новая стратегия национальной безопасности ФРГ будет учитывать угрозы на европейской территории, «в первую очередь исходящие от России».