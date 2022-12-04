Spiegel: Шольц незадолго до спецоперации читал книги о Путине и его статьи, пытаясь понять логику действий российского президента

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4 декабря 2022, 21:15 Источник: РИА Новости

Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Фото: imago stock&people/globallook.com

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, чтобы лучше понять логику действий президента РФ Владимира Путина, читал книги о нем и его статьи, а также встречался с политиками, знающими его лично. Об этом говорится в воскресной публикации журнала Spiegel.

Издание отмечает, что вступление Шольца в должность канцлера совпало с ростом напряженности вокруг Украины, и это подвигло политика взяться за изучение характера российского президента. Журнал перечисляет книги, которые прочел канцлер: «В голове Путина» француза Мишеля Эльчанинова и «Путинская сеть» британки Кэтрин Белтон. Также он изучил программную статью Путина «Об историческом единстве русских и украинцев», опубликованную в июле 2021 года.

Кроме того, Шольц встречался с болгарским политологом Иваном Крастевым и консультировался с Ангелой Меркель.

«Канцлер пытался понять, к кому прислушивается Путин, какое чтение влияет на кремлевского лидера, какая доктрина стоит за его политикой», - пишет журнал.

Ранее сообщалось, что Шольц призвал российского президента как можно быстрее найти дипломатическое решение по Украине.