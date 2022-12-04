Урсула фон дер Ляйен заявила о риске новой торговой войны между Европой и США

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4 декабря 2022, 18:11 Источник: ТАСС

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/globallook.com

Принятие Соединенными Штатами закона о снижении инфляции несет с собой угрозу новой торговой войны с Европой. Об этом заявила в воскресенье председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Колледже Европы в Брюгге.

Она пообещала, что Евросоюз ответит на этот закон адекватно и сбалансированно, так как «начало новой торговой войны ни в интересах ни США, ни Европы».

По мнению фон дер Ляйен, закон может привести к нечестной конкуренции и закрытию рынков. В частности, его реализация способна оттянуть в США инвестиции и поставки редкоземельных ресурсов, в которых остро нуждается Евросоюз.

Ранее глава Еврокомиссии предложила создать в рамках ЕС официальную структуру для управления заблокированными российскими активами.