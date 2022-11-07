Принятый Байденом закон о снижении инфляции может спровоцировать торговый конфликт между США и ЕС

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7 ноября 2022, 21:39 Источник: Вечерняя Москва

Флаги США и ЕС / Jens Kalaene / https://globallookpress.com

«Вечерняя Москва» в своем материале сообщает, что закон о снижении инфляции и более дешевая энергия в США чем в Европе способствует размещению европейских производств в Штатах, что может спровоцировать торговый конфликт между Европейским союзом и Соединенными Штатами Америки.

Согласно тексту статьи, развернувшийся из-за антироссийских санкций энергокризис в Европе спровоцировал перенос производств европейских компаний на американский рынок, так как в Штатах более дешевая цена на энергию.

Как отмечается, немаловажную роль в пользу американского рынка сыграл принятый Байденом закон о снижении инфляции, который гарантирует для оказавшихся на территории США предприятий льготы в сфере энергообеспечения, а также снижение налоговой нагрузки.

В Евросоюзе же принятый закон назвали протекционистским и подрывающим европейскую промышленность. Согласно информации, которую приводит газета Politico, Макрон и Шольц сошлись во мнении, что одной из целью американского закона является переманить европейские производства на свою территорию.

Более того, замещая конкурентов из России, США извлекает огромные прибыли на энергетическом кризисе, продавая ЕС топливо по высоким ценам.