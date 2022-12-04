Депутат французского парламента Дюпон-Эньян призвал «угомонить» Зеленского, который пытается разрушить Россию

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4 декабря 2022, 15:33 Источник: ТАСС

Николя Дюпон-Эньян. Laurent Coust/globallook.com

Франция должна прекратить военную поддержку Киева и дистанцироваться от режима Зеленского, который втягивает Европу в «экономический и социальный» суицид. Об этом заявил в воскресенье в эфире радиостанции Europe 1 французский депутат, лидер движения «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян.

По мнению парламентария, цель президента Украины в настоящее время — это уже не защита Украины, а принесение своего народа в жертву во имя разрушения России. В этой ситуации, считает депутат, власти Франции должны «угомонить» Зеленского и дистанцироваться от Киева, как сделал это в свое время Жак Ширак, отказавшийся поддерживать действия США в Ираке в 2003 году.

Дюпон-Эньян также добавил, что ситуация вокруг Украины «вышла из-под контроля», а Европа в результате этого втягивается «в экономический и социальный суицид».

Ранее Эмманюэль Макрон заявил, что Франция и США должны оказать давление на РФ, с тем чтобы она вернулась за стол переговоров с Украиной.