Спикер МИД России Захарова: ОБСЕ провалила свою главную миссию — обеспечение безопасности и сотрудничества в Европе

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4 декабря 2022, 11:36

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

ОБСЕ провалила свою главную миссию — обеспечение безопасности и сотрудничества на территории Европы. Соответствующую точку зрения выразила Мария Захарова, официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации.

Захарова отметила в Telegram-канале, что некоторое время назад в рамках ОБСЕ состоялось заседание, которые было посвящено ситуации, сложившейся на Корейском полуострове. При этом ни КНДР, ни Южная Корея в международную организацию не входят.

«Ладно бы на пространстве ОБСЕ были решены все вопросы. ОБСЕ провалила свою главную миссию — обеспечение безопасности и сотрудничества в Европе. Ни того, ни другого нет», — говорится в публикации спикера внешнеполитического ведомства РФ.

Ранее на текущей неделе Мария Захарова указала, что реальная угроза украинкам исходит не от России, а поджидает их в Европе.