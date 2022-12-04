Директор Нацразведки Хейнс: США считают, что протесты, которые могли бы угрожать власти, в России невозможны

Соединенные Штаты полагают, что протесты, которые могли бы угрожать власти, в Российской Федерации невозможны. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделала Эврил Хейнс, глава американской Национальной разведки.
«США считают, что протесты, которые могли бы угрожать власти, в России невозможны, заявила директор Национальной разведки США Эврил Хейнс», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного информационного агентства.
Как сообщалось ранее в воскресенье, Хейнс высказала прогноз, согласно которому темпы ведения боевых действий на Украине в ближайшие месяцы снизятся.