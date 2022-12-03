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3 декабря 2022, 18:06

Министр обороны России Сергей Шойгу, Kremlin Pool / globallookpress.com

Белоруссия остается надежным партнером Российской Федерации в условиях давления, которое оказывает западная сторона. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Белоруссия остается надежным партнером России в условиях давления Запада, заявил Шойгу», — указывается в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Отмечается, что глава Минобороны РФ высоко оценил «решимость Белоруссии противостоять враждебному курсу США и их союзников».

Ранее сегодня сообщалось, что Сергей Шойгу прибыл в Белоруссию на переговоры со своим коллегой Виктором Хрениным.