Слуцкий заявил, что уровень поддержки Украины со стороны рядовых европейцев неуклонно падает

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3 декабря 2022, 16:22 Источник: Telegram

Депутат ГД Леонид Слуцкий. Фото: Evgeny Philippov/Global Look Press/globallook.com

Европа все больше устает от Украины, и это сказывается на уровне поддержки Киева со стороны простых граждан. Такое мнение высказал в субботу в своем телеграм-канале глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

По его словам, такая тенденция наблюдается в целом ряде европейских государств, в том числе в ФРГ, Франции, Италии и Испании. Люди недовольны большим числом украинских беженцев. Усугубляют ситуацию энергетический кризис и растущая преступность.

«Чуть ли не каждый день в западных СМИ появляются публикации, свидетельствующие, что украинские беженцы, мягко говоря, надоели, а терпению местных властей и жителей приходит конец», - написал Слуцкий.

Парламентарий считает, что еще больше проблем у европейцев возникнет с началом действия потолка цен на российскую нефть, на который Россия ответит отказом в поставках.

Ранее Слуцкий назвал решение Евросоюза об установлении потолка цен «самострелом».