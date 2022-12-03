Эрдоган дал понять, что Турция не отказывается от планов военной операции на севере Сирии против сил Рабочей партии Курдистана

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3 декабря 2022, 15:29

Президент Турции Реджеп Эрдоган, Sha Dati / globallookpress.com

Президент Реджеп Эрдоган дал понять, что Турция не отказывается от планов военной операции в северной части Сирийской Арабской Республики против сил Рабочей партии Курдистана. Об этом информирует ТАСС.

«Турция завершит создание 30-километровой линии безопасности вдоль своих южных границ, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.

Как отмечается в процитированном посте, таким образом политик дал понять, что Анкара не отказывается от планов проведения военной операции на севере Сирии против сил Рабочей партии Курдистана, признанной турецкой стороной террористической организацией.

Ранее на текущей неделе официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что потенциальная возможность организации встречи Эрдогана и сирийского лидера Башара Асада на территории России существует, но пока нет конкретики.