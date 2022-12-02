Песков: потенциальная возможность организации встречи Эрдогана и Асада в России есть, но пока нет конкретики

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2 декабря 2022, 13:09

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Потенциальная возможность организации встречи турецкого лидера Реджепа Эрдогана и главы Сирии Башара Асада на территории Российской Федерации существует, но пока нет конкретики. Соответствующее заявление, как информирует ТАСС, сделал Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля.

«Потенциальная возможность организации встречи Эрдогана и Асада в России есть, но пока нет конкретики», — процитирован Песков в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного агентства.

Как сообщалось ранее в пятницу, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов отметил, что Москва готова провести встречу Эрдогана и Асада, если поступит подобная просьба.