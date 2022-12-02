Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Политика 13+

Песков: потенциальная возможность организации встречи Эрдогана и Асада в России есть, но пока нет конкретики

, 13:09

Песков: потенциальная возможность организации встречи Эрдогана и Асада в России есть, но пока нет конкретики
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Потенциальная возможность организации встречи турецкого лидера Реджепа Эрдогана и главы Сирии Башара Асада на территории Российской Федерации существует, но пока нет конкретики. Соответствующее заявление, как информирует ТАСС, сделал Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля.

«Потенциальная возможность организации встречи Эрдогана и Асада в России есть, но пока нет конкретики», — процитирован Песков в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного агентства.

Как сообщалось ранее в пятницу, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов отметил, что Москва готова провести встречу Эрдогана и Асада, если поступит подобная просьба.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Реклама

20 идей

Политика

Евродепутат от Ирландии Клэр Дейли осудила решение Европарламента признать Россию «спонсором терроризма»

Член Европейского парламента от Ирландии Клэр Дейли резко осудила принятую резолюцию Европейского парламента о признании России государством-спонсором терроризма. Видео своего выступления в Европарламенте ирландский политик опубликовала в соцсетях. Политик заявила о своей позиции отказавшись голосовать за данную инициативу, напомнила о принципе невмешательства в дела других государств и сравнила вторжение НАТО под предлогом демократии и прав человека в Ливию и прокси-войну НАТО на Украине. Клэр Дейли заявила, что наследием вторжения НАТО в Ливии является разрушенная экономика страны, когда-то самое богатое население в Африке сейчас проживает в нищете, «мигрантов продают и покупают на рынках рабов». Она также заявила, что «сейчас НАТО разыгрывает свою прокси-войну на Украине» во имя «свободы, демократии и прав человека», после вмешательства НАТО Украину ждет «террор, смерть, беззаконие, изнасилования, бедность, голод».

Политика