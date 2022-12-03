Бывший депутат Рады Кива: среди украинских политиков развернулась «борьба не на жизнь, а на смерть киевского режима»

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3 декабря 2022, 15:11

Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива, фото из его Telegram-канала

Среди украинских политических деятелей развернулась «борьба не на жизнь, а на смерть киевского режима». Соответствующую точку зрения выразил бывший депутат Верховной Рады Илья Кива.

«Борьба не на жизнь, а на смерть киевского режима: Залужный против Зеленского. Зеленский против Кличко и Порошенко. Миша Подоляк против Кирилла Тимошенко», — написал экс-парламентарий в своем Telegram-канале.

Сегодня стало известно об обысках в зданиях Киевского городского совета, возглавляемого мэром украинской столицы Виталием Кличко.

Как сообщалось ранее в субботу, Илья Кива отметил, что главнокомандующий армией Украины Валерий Залужный ненавидит президента Владимира Зеленского и ждет возможность его ликвидировать.