Протесты в Иране становятся всё более ожесточёнными

Аргументы Недели → Политика 13+

2 декабря 2022, 22:43 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Некоторые аналитики, ссылаясь на происходящее в Иране, уже начинают говорить о возможной гражданской войне. Считается, что нынешние протесты, вспыхнувшие в Исламской республике, куда серьёзнее, чем все предыдущие. Даже ожесточённые схватки на улицах в 2018-м никогда не сравнятся с тем, что происходит сегодня в республике. Отдельные источники сообщают о более 400 погибших в результате боёв, и это минимальные цифры. Восстание произошло из-за смерти 22-летней девушки Махсы Амини, возможно убитой местными силовиками. Сейчас люди требуют ухода всего иранского правительства и установления демократии. Иными словами, режим аятолл находится на грани падения.

Тем не менее, верховная власть Тегерана сдавать позиции не спешит. Правительство аятолл не намерено выполнять требования протестующих и покидать столицу. Напротив, всё чаще звучат призывы к массовым казням повстанцев, которых уже объявили врагами государства. В Тегеране часто обвиняют в протестах то Саудовскую Аравию, то США, то в целом страны Запада. Проходят слухи, что многих арестованных уже приговорили к смерти. О том, что ситуация вышла из-под контроля, ясно по поступающим на разные платформы видеоматериалам. Силовики активно применяют оружие против восставших. Те же оказывают сопротивление и продолжают борьбу. Отмечается, что в кругу иранских футболистов наблюдается серьёзный раскол.

Не так давно стало известно, что в иранском Бендер-Энзели был убит водитель, праздновавший вылет сборной с ЧМ-2022. По данным Iran Human Rights, его застрелили сотрудники силовых ведомств, подчинённых аятолле. На его похоронах собирались люди и выкрикивали антиправительственные лозунги, и выражали солидарность с восстанием. Что именно ждать в ближайшее время в Иране – сказать сложно. Но уже появилась вероятность, что власть теократов может прекратить своё существование.