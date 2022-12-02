Депутат Глазкова заявила, что Россию невозможно судить на предложенном Францией специальном трибунале

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2 декабря 2022, 20:49 Источник: Pravda.Ru

Ilya Galakhov / https://www.globallookpress.com

Провести предложенный властями Франции специальный трибунал в отношении России по причине конфликта на Украине не считается возможным. Об этом во время беседы с изданием Pravda.Ru сообщила депутат Государственной Думы РФ Анжелика Глазкова.

Комментируя решение французских властей создать специальный трибунал, она отметила, что на нем нельзя будет судить Россию, так как она не является членом Советы Европы «как минимум с 16 сентября».

При этом Глазкова напомнила, что Совет Безопасности ООН в свое время занимался учреждением трибуналов из-за событий в Ирландии и Югославии. Она уточнила, что в подобных процессах у России есть право вето, которое страна может наложить на голосовании, поэтому «инициатива Парижа провальная».