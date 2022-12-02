Политолог Брутер о переговорах Путина и Шольца: «Любые переговоры сейчас вредны для РФ»

Аргументы Недели → Политика 13+

2 декабря 2022, 15:23 Антон Николаев,

Владимир Брутер считает, что переговоры с другими странами являются вредными для России и ни на чем не основанными. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».

«Я считаю, что для России переговоры являются сейчас вредными. Это позволяет оказывать медийное давление на Россию. Если Путин искренне пытается донести российскую точку зрения, то противоположная сторона пытается использовать ее для того, чтобы определить наши слабые места. Например, ситуация с запуском аммиакопровода. Вчера нам Байден подробно про это сказал! Ну какое может быть дипломатическое решение выхода из конфликта? На их языке это означает капитуляция России! Если Россия готова капитулировать, это нужно было сделать давно! Если нет, то не надо говорить об этом! Дипломатия предполагает двухсторонние усилия, а не односторонние».

Сегодня президент России Владимир Путин поговорил по телефону с канцлером Германии Олафом Шольцем. Они обсудили разные аспекты ситуации вокруг Украины. Российский лидер разъяснил принципиальные подходы Москвы к проведению спецоперации.