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Аргументы Недели → Политика 13+

Политолог Мирзоян: «США готовы вести переговоры, если РФ капитулирует»

, 12:14 ,

Политолог Мирзоян: «США готовы вести переговоры, если РФ капитулирует»

Геворг Мирзоян считает, что переговоры с США по урегулированию конфликта на Украине можно вести только в том случае, если Россия усилит наступательные действия, в результате которых станет очевидно, что Украина проиграет. Об этом Мирзоян сказал изданию «Аргументы недели».

«Я очень надеюсь, что на сегодняшний день эти переговоры не состоятся. Любые переговоры, которые будут вестись конкретно о завершении украинского конфликта именно сейчас, будут вестись на невыгодных для нас условиях. После наших отступлений осенью, они могут проводиться только на тех условиях, которые не означают достижения нами поставленных в рамках спецоперации целей, включая денацификацию, территориальный выход к Приднестровью и т. д. США готовы вести переговоры, подразумевая капитуляцию России, а на конструктивные серьезные переговоры, учитывающие российские требования, США пойдет при соблюдении двух условий: масштабное российское наступление, которое убедит американцев, что вопрос поражения Украины - вопрос времени, а также смена администрации США». 

Ранее президент США Джо Байден заявил, что не исключает возможность переговоров с Владимиром Путиным, если тот "проявит интерес" к завершению конфликта на Украине.

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Евродепутат от Ирландии Клэр Дейли осудила решение Европарламента признать Россию «спонсором терроризма»

Член Европейского парламента от Ирландии Клэр Дейли резко осудила принятую резолюцию Европейского парламента о признании России государством-спонсором терроризма. Видео своего выступления в Европарламенте ирландский политик опубликовала в соцсетях. Политик заявила о своей позиции отказавшись голосовать за данную инициативу, напомнила о принципе невмешательства в дела других государств и сравнила вторжение НАТО под предлогом демократии и прав человека в Ливию и прокси-войну НАТО на Украине. Клэр Дейли заявила, что наследием вторжения НАТО в Ливии является разрушенная экономика страны, когда-то самое богатое население в Африке сейчас проживает в нищете, «мигрантов продают и покупают на рынках рабов». Она также заявила, что «сейчас НАТО разыгрывает свою прокси-войну на Украине» во имя «свободы, демократии и прав человека», после вмешательства НАТО Украину ждет «террор, смерть, беззаконие, изнасилования, бедность, голод».

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