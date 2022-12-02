Политолог Мирзоян: «США готовы вести переговоры, если РФ капитулирует»

Аргументы Недели → Политика 13+

2 декабря 2022, 12:14 Антон Николаев,

Геворг Мирзоян считает, что переговоры с США по урегулированию конфликта на Украине можно вести только в том случае, если Россия усилит наступательные действия, в результате которых станет очевидно, что Украина проиграет. Об этом Мирзоян сказал изданию «Аргументы недели».

«Я очень надеюсь, что на сегодняшний день эти переговоры не состоятся. Любые переговоры, которые будут вестись конкретно о завершении украинского конфликта именно сейчас, будут вестись на невыгодных для нас условиях. После наших отступлений осенью, они могут проводиться только на тех условиях, которые не означают достижения нами поставленных в рамках спецоперации целей, включая денацификацию, территориальный выход к Приднестровью и т. д. США готовы вести переговоры, подразумевая капитуляцию России, а на конструктивные серьезные переговоры, учитывающие российские требования, США пойдет при соблюдении двух условий: масштабное российское наступление, которое убедит американцев, что вопрос поражения Украины - вопрос времени, а также смена администрации США».

Ранее президент США Джо Байден заявил, что не исключает возможность переговоров с Владимиром Путиным, если тот "проявит интерес" к завершению конфликта на Украине.