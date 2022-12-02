Украинские войска выпустили по территории ДНР тридцать снарядов

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2 декабря 2022, 11:08 Источник: Telegram

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что ВСУ обстреляли территорию республики, выпустив тридцать снарядов.

Уточняется, что вооруженные формирования Украины в 08.30 выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра по населенному пункту Горловка.

В представительстве добавили, что в 8.40 ВСУ выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра по Яковлевке, в 8.55 – три аналогичных снаряда по Пантелеймоновке, а также в 9.00 – восемь снарядов калибром 122 миллиметра по Новоселовке.