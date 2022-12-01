CNN: Белый дом потратит 500 тысяч долларов на торжественный ужин Байдена и Макрона

Запланированный на четверг ужин Джо Байдена и Эммануэля Макрона обойдется Белому дому в 500 тысяч долларов. Об этом сообщает CNN.
«Последние данные, которые у нас есть, - это полмиллиона долларов», - передает телеканал.
Уточняется, что в эту стоимость будут входить такие пункты расходов, как аренда посуды, украшения, дорогостоящие блюда.
Напомним, что во время совместной пресс-конференции президентов США и Франции в Вашингтоне лидеры двух стран обсудили возможность переговоров между Россией и Украиной. Так, Макрон заявил, что Запад не будет давить на Киев в принятии решения по этому вопросу.