CNN: Белый дом потратит 500 тысяч долларов на торжественный ужин Байдена и Макрона

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1 декабря 2022, 23:52 Источник: CNN

Эммануэль Макрон и Джо Байден во время совместной пресс-конференции, Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Запланированный на четверг ужин Джо Байдена и Эммануэля Макрона обойдется Белому дому в 500 тысяч долларов. Об этом сообщает CNN.

«Последние данные, которые у нас есть, - это полмиллиона долларов», - передает телеканал.

Уточняется, что в эту стоимость будут входить такие пункты расходов, как аренда посуды, украшения, дорогостоящие блюда.

Напомним, что во время совместной пресс-конференции президентов США и Франции в Вашингтоне лидеры двух стран обсудили возможность переговоров между Россией и Украиной. Так, Макрон заявил, что Запад не будет давить на Киев в принятии решения по этому вопросу.