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Президент Франции Макрон заявил о необходимости избегать «любой неконтролируемой эскалации» в противостоянии на Украине

, 22:01

Президент Франции Макрон заявил о необходимости избегать «любой неконтролируемой эскалации» в противостоянии на Украине
Эмманюэль Макрон, Al Drago - Pool via CNP/ globallookpress.com

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал избегать «любой неконтролируемой эскалации» в конфликте на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию пресс-конференции.

По его словам, французская сторона помогает Киеву «сопротивляться» и «не поступаться общими ценностями». Кроме того, правительство страны пытается не допустить «неконтролируемой эскалации» конфликта между Россией и Украиной.

Ранее сообщалось, что власти Франции и США разделяют идеи поддержки Киева.

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