Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал избегать «любой неконтролируемой эскалации» в конфликте на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию пресс-конференции.
По его словам, французская сторона помогает Киеву «сопротивляться» и «не поступаться общими ценностями». Кроме того, правительство страны пытается не допустить «неконтролируемой эскалации» конфликта между Россией и Украиной.
Ранее сообщалось, что власти Франции и США разделяют идеи поддержки Киева.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Глава Минфина РФ Силуанов заявил, что зарплаты бюджетников в 2023 году вырастут на восемь процентов
Спикер ЕК Спинант: Евросоюз не собирается извиняться за удаленное сообщение о 100 тысячах погибших украинских военных
Медведев: перед Россией стоит задача «сохранить самих себя», страну и своих людей, в том числе на присоединенных территориях
- #ЗАУГЛОМ Как Киев продал на чёрном рынке советские супергаубицы и перешёл на убогие западные
- 22:01 Президент Франции Макрон заявил о необходимости избегать «любой неконтролируемой эскалации» в противостоянии на Украине
- 21:34 Лидеры США и Франции Байден и Макрон заявили, что будут помогать Украине столько, сколько потребуется
- 21:28 Главы МИД Армении и Венгрии договорились о восстановлении дипотношений, приостановленных 10 лет назад
- 21:01 Представитель Кремля Песков: ОБСЕ теряет свою эффективность
- Telegram | (Подписаться) Военный эксперт Безсонов о ситуации на Артемовском направлении: «Наши войска стремятся к Клещеевке»