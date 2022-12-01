Режиссер Бортко высказался о решении Минкультуры РФ поддержать фильмы о «деградации Европы»

Аргументы Недели → Политика 13+

1 декабря 2022, 15:45 Антон Николаев,

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Владимир Бортко считает, что решение Минкультуры РФ о поддержке кино на 2023 год, где приоритетными темами станут «единение общества вокруг поддержки армии» и «деградация Европы», правильным. По его мнению это делается для воспитания общества. Об этом Бортко сказал изданию «Аргументы недели».

«Думаю, что цель подобной акции состоит не в улучшении качества нашего российского кинематографа, а для воспитания общества. Я бы даже сказал, для правильной его ориентации. К искусству это может иметь отношение, а может не иметь в зависимости от таланта автора. В данном случае преследуется цель - воспитание общества. Цель эта благая, и мы в ней нуждаемся. Не из вас, дак из вашего ребенка сделать настоящего государственника!».

Ранее Минкульт РФ утвердило перечень приоритетных тем государственной поддержки кинопроизводства на следующий год. Ведомство поддержит кино о противодействии идеологии фашизма и нацизма, популяризации службы в армии и деградации Европы, а также Малороссии как исторической области России.