Медведев: перед Россией стоит задача «сохранить самих себя», страну и своих людей, в том числе на присоединенных территориях

Перед Российской Федерацией в настоящий момент стоит задача «сохранить самих себя», страну и своих людей, в том числе на присоединенных территориях. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности РФ.
«Мир изменился, перед Россией стоит колоссальная задача "сохранить самих себя", страну и своих людей, в том числе на присоединенных территориях», — процитирован Медведев в публикации, которая появилась в Telegram-канале информационного агентства.
По словам замглавы Совбеза, Россия способна собираться в сложной ситуации и наносить необходимый удар. Она сможет сделать это и сейчас, отметил чиновник.
Как сообщалось ранее в четверг, Дмитрий Медведев указал, что после присоединения Крымского полуострова к РФ была очевидна нацеленность западной стороны на борьбу с Москвой.