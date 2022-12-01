Медведев: перед Россией стоит задача «сохранить самих себя», страну и своих людей, в том числе на присоединенных территориях

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1 декабря 2022, 14:57

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, MIT Russia / globallookpress.com

Перед Российской Федерацией в настоящий момент стоит задача «сохранить самих себя», страну и своих людей, в том числе на присоединенных территориях. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности РФ.

«Мир изменился, перед Россией стоит колоссальная задача "сохранить самих себя", страну и своих людей, в том числе на присоединенных территориях», — процитирован Медведев в публикации, которая появилась в Telegram-канале информационного агентства.

По словам замглавы Совбеза, Россия способна собираться в сложной ситуации и наносить необходимый удар. Она сможет сделать это и сейчас, отметил чиновник.

Как сообщалось ранее в четверг, Дмитрий Медведев указал, что после присоединения Крымского полуострова к РФ была очевидна нацеленность западной стороны на борьбу с Москвой.