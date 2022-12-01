Медведев: после вхождения Крыма в состав РФ было очевидно, что Запад нацелен на борьбу с Россией

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1 декабря 2022, 14:32

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, Kremlin Pool / globallookpress.com

После присоединения Крымского полуострова к Российской Федерации было очевидно, что западная сторона нацелена на борьбу с Москвой. С соответствующим заявлением, как информирует Telegram-канал «RT на русском», выступил Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности РФ.

«После вхождения Крыма в состав РФ было очевидно, что Запад нацелен на борьбу с Россией и пытается обнулить все результаты ее развития, заявил Медведев», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

Как сообщалось ранее сегодня, министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что Москва не уходит от контактов с Соединенными Штатами, однако значимых идей от Вашингтона пока не слышит.