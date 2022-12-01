Политолог Суздальцев: «Цель возможного трибунала по Украине - очернить Россию»

Аргументы Недели → Политика 13+

1 декабря 2022, 14:32 Антон Николаев,

Андрей Суздальцев считает, что идея Еврокомиссии о создании трибунала носит пропагандистский характер, чтобы выставить Россию в неприглядном свете. Такое мнение эксперт высказал изданию «Аргументы недели».

«Возможный трибунал - чистой воды пропагандистская вещь, чтобы укрепить в сознании Запада Россию, как врага, агрессора и преступника. Чтобы трибунал такого рода существовал, нужно согласие России, а также, чтобы наша страна капитулировала. Это то, о чем говорит президент Украины Михаил Зеленский: вывести все войска, большие компенсации и наказание военных преступников. В ином случае, когда они делают трибунал односторонним, он будет незаконным. Запад может осудить тех, кто оказался в их руках, а остальных - заочно. Но попавших к нам в руки бойцов националистических батальонов мы тоже можем судить, что и планировалось в Мариуполе. Думаю, мы к этому еще вернемся».

Напомним, что Европейская комиссия выступила с инициативой создания специального международного суда по Украине под эгидой ООН, а Франция начала работу с европейскими и украинскими партнерами по созданию трибунала для расследования действий России на Украине.