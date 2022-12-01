Президент Эрдоган обсудит с Совбезом Турции возможную наземную операцию Анкары на севере Сирии

Аргументы Недели → Политика 13+

1 декабря 2022, 10:33

Президент Турции Реджеп Эрдоган, Sha Dati / globallookpress.com

Турецкий президент Реджеп Эрдоган обсудит с Советом безопасности страны вероятную наземную операцию Анкары в северной части Сирийской Арабской Республики. Об этом информирует РИА Новости.

«Эрдоган сегодня обсудит с Совбезом Турции возможную наземную операцию на севере Сирии», — указывается в публикации, которая появилась в Telegram-канале российского агентства.

Ранее в четверг сообщалось, что министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин провел телефонную беседу со своим турецким коллегой Хулуси Акаром. Американский чиновник отметил в ходе беседы, что Пентагон выступает резко против новой военной операции Анкары на территории САР.