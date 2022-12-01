Макрон в ходе визита в США заявил, что Париж заинтересован в восстановлении стратегического диалога и общей повестки с Вашингтоном

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1 декабря 2022, 08:11

Президент Франции Эммануэль Макрон, Al Drago - Pool via CNP / globallookpress.com

Президент Франции Эммануэль Макрон во время своего визита в Соединенные Штаты сделал заявление о том, что Париж заинтересован в восстановлении стратегического диалога и общей повестки с Вашингтоном. Об этом информирует ТАСС.

«Париж заинтересован в восстановлении стратегического диалога и общей повестки с Вашингтоном, заявил Эммануэль Макрон в ходе визита США», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале российского агентства.

Вместе с тем французский лидер отметил, что американские протекционистские планы по субсидированию своих компаний «угрожают расколоть Запад».

Как сообщалось ранее в четверг, помощник главы Штатов Джейк Салливан заверил, что у Вашингтона отсутствуют враждебные намерения в отношении Северной Кореи.