Помощник Байдена Салливан заверил, что у США нет враждебных намерений в отношении Северной Кореи

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1 декабря 2022, 07:42

Помощник президента США Джейк Салливан, Ken Cedeno - Pool via CNP / globallookpress.com

Джейк Салливан, помощник американского лидера Джо Байдена, заверил, что у США отсутствуют враждебные намерения в отношении Северной Кореи. Об этом информирует ТАСС.

«Администрация Соединенных Штатов открыта для серьезного и устойчивого диалога с властями КНДР без предварительных условий, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале российского агентства.

По словам Салливана, у Вашингтона нет враждебных намерений в отношении Пхеньяна.

Как сообщалось ранее в четверг, руководитель Минобороны США Ллойд Остин указал во время телефонной беседы с турецким коллегой Хулуси Акаром, что Пентагон выступает резко против новой военной операции Анкары в Сирии.