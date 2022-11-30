Белый дом: США отказывают Украине в поставках вооружений большой дальности из-за опасений эскалации конфликта

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30 ноября 2022, 20:51 Источник: ТАСС

Джон Кирби. Фото: Bonnie Cash - Pool via CNP/globallook.com

США готовы обеспечивать потребности Украины в средствах противовоздушной обороны, но позиция по поставкам оружия высокой дальности не изменилась: оно не будет предоставлено из-за опасений эскалации конфликта. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе регулярного брифинга в среду.

«Мы не хотим дальнейшей эскалации в этой [спецоперации], сверх того насилия, которому уже подверглись украинцы и Украина как страна», - заявил Кирби. При этом он добавил, что CША могут изменить свой подход — «по мере изменения потребностей на поле боя».

Ранее в среду госсекретарь США Энтони Блинкен заверил министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу в приверженности поставкам Киеву средств ПВО.