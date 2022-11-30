Путин выразил соболезнование Си Цзиньпину в связи со смертью бывшего председателя КНР Цзян Цзэминя

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30 ноября 2022, 17:00 Источник: Сайт Кремля

Цзян Цзэминь. Фото: Christian Plambeck/globallook.com

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с кончиной бывшего председателя КНР и генерального секретаря ЦК КПК Цзян Цзэминя. Текст телеграммы публикует сайт Кремля.

С именем Цзян Цзэминя связан важный период современной истории Китая, «ознаменованный большими достижениями в экономическом и социальном развитии, а также упрочением международных позиций», говорится в телеграмме.

Путин назвал бывшего китайского лидера «искренним другом России», который внес большой вклад в укрепление связей между двумя странами.

«Светлая память о столь авторитетном политике и замечательном человеке навсегда сохранится в моем сердце. Прошу передать слова самого искреннего сочувствия родным и близким покойного, а также всему дружественному народу Китая», - написал Путин.

Цзян Цзэминь скончался в среду, 30 ноября, на 97 году жизни.