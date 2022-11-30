Глава ДНР Пушилин: «Противник продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре»

Аргументы Недели → Политика 13+

30 ноября 2022, 14:54 Антон Николаев,

Денис Пушилин утверждает, что ВСУ наносят удары по критической инфраструктуре населенных пунктов Донбасса. Об этом он сказал в эфире «Первого канала», передает издание «Аргументы недели».

«Противник после любых успехов наших подразделений на линии соприкосновения пытается отыграться на гражданском населении. Мы видим остервенелые обстрелы Донецка, Макеевки, Горловки. Сегодня пострадала Амвросиевка - тыловой населенный пункт. Противник наносит удары по жилому сектору, объектам критической инфраструктуры, пытаясь создать сложные условия в плане снабжения электричеством и водой. Это происходит с учетом того, что водная блокада и так была устроена противником давно. Мы делаем все возможное и невозможное, чтобы по графику подавать воду».

Денис Пушилин также сообщил, что почти вся Марьинка сейчас разрушена.