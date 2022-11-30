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Аргументы Недели → Политика 13+

Глава ДНР Пушилин: «Противник продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре»

, 14:54 ,

Глава ДНР Пушилин: «Противник продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре»

Денис Пушилин утверждает, что ВСУ наносят удары по критической инфраструктуре населенных пунктов Донбасса. Об этом он сказал в эфире «Первого канала», передает издание «Аргументы недели».

«Противник после любых успехов наших подразделений на линии соприкосновения пытается отыграться на гражданском населении. Мы видим остервенелые обстрелы Донецка, Макеевки, Горловки. Сегодня пострадала Амвросиевка - тыловой населенный пункт. Противник наносит удары по жилому сектору, объектам критической инфраструктуры, пытаясь создать сложные условия в плане снабжения электричеством и водой. Это происходит с учетом того, что водная блокада и так была устроена противником давно. Мы делаем все возможное и невозможное, чтобы по графику подавать воду». 

Денис Пушилин также сообщил, что почти вся Марьинка сейчас разрушена.

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Политика

Вице-премьер Украины Верещук: более 2500 жителей эвакуировано из Херсона и области по «добровольной эвакуации»

Более 2500 жителей из подконтрольных Киеву Херсона и ближайших населенных пунктов Херсонской области в рамках «добровольной эвакуации» эвакуировались в другие регионы Украины. Об этом заявила заместитель премьер-министра Украины Ирина Верещук в Telegram-канале. Она заявила, что эвакуация проходит по «отработанным маршрутам», из Херсона в Хмельницкий, Николаев, Одессу, из Кривого Рога во Львов. По словам Ирины Верещук, прибывающих на железнодорожном вокзале встречают представители властей, выдают по 2 тысячи гривен (примерно 54 доллара США) на взрослого и 3 тысячи гривен (примерно 81 доллар США) на ребенка.