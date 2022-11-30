Политолог Кошкин: «Власти Украины не заинтересованы в появлении данных об убитых»

Аргументы Недели → Политика 13+

30 ноября 2022, 14:31 Антон Николаев,

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Андрей Кошкин считает, информация об убитых на Украине в ходе специальной военной операции, которую озвучила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, противоречит установкам «киевского режима». Такое мнение Кошкин высказал изданию «Аргументы недели»:



«Я считаю, что эта цифра не является объективной. Кто-то, видимо, поторопился эту цифру сообщить. Конечно же, Украина откровенно возмутилась тем, что кто-то сейчас будет выдавать цифры о потерях. Для Украины это весьма чувствительно, но я это связываю с тем, что они хотят скрыть данные о потерях, и будут эти данные скрывать очень долго. Нынешний киевский режим не заинтересован, чтобы появились какие-то данные об убитых. Вот почему они активно стали возмущаться. С другой стороны, в офисе Урсулы фон дер Ляйен, возможно, кто-то хотел активизировать внимание к Украине, и выбился из общей тенденции, озвучив такие данные».



Между тем, Андрей Кошкин уверен, что требовать от российского военного ведомства данные об убитых солдат РФ в ходе СВО является неправильным:



«Это является секретной информацией. США вообще никогда эти цифры не обнародуют. Президент США Джо Байден обнародовал только лишь потери в Афганистане за определенный период. Стремиться вышибать из министерства обороны РФ данные о потерях наших солдат будет неправильно. Глава военного ведомства Сергей Шойгу давал информацию о потерях. Надо, как я считаю, принципиально эту позицию в обществе инсталлировать, что все эти данные являются секретными. Очень жаль, что у нас нет информационной цензуры, информационного комитета, который бы четко давал разъяснения. Мы бы с вами имели понимание и установки, которые бы позволили всем вместе вести информационную работу. Сегодня стало понятно, что разнузданная информация в информационном пространстве, не способствует решению боевых задач. Посмотрите, как серьезно пересмотрели информационную политику в Украине. Нам нужно тоже определиться».



Напомним, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утверждала, что с начала военного конфликта погибли сто тысяч солдат и офицеров ВСУ. На каких данных были основаны такие выводы, фон дер Ляйен не уточнила. Позже из твиттера фон дер Ляйен исчезло видео, в котором она приводила данные об убитых военных и мирных жителях Украины.