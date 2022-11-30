Министр обороны ФРГ Ламбрехт заявила, что состояние вооруженных сил страны находится не в лучшем положении

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30 ноября 2022, 04:12 Источник: Федеральное агентство новостей

Maksim Konstantinov / https://globallookpress.com

Вооруженные силы Германии находятся не в лучшем положении по причине отправки большого количества оружия и боеприпасов Украине в рамках военной помощи. Об этом сообщила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung. Слова политика приводит Федеральное агентство новостей.

Как отмечается, по причине помощи Киеву со стороны Берлина, у немцев опустели собственные запасы вооружения. При этом министр обороны заявила, что страна считает себя обязанной «поддержать Киев в его мужественной борьбе».

Ламбрехт также добавила, что достичь целевого показателя расходов на оборону для стран-участниц Североатлантического альянса в размере 2% от своего национального ВВП Германия в этом году не сможет.