Медведев: если НАТО поставит Киеву комплексы Patriot, они тут же станут законной целью российских вооруженных сил

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29 ноября 2022, 21:09 Источник: Telegram

ЗРК Patriot. Фото: Dominika Zarzycka/globallook.com

Зенитные ракетные комплексы Patriot, если они будут поставлены Киеву, станут законной целью для российской армии. Об этом в своем телеграм-канале написал во вторник замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Надеюсь, атлантические импотенты это понимают», - добавил бывший президент РФ.

Он также поиронизировал над словами генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который выразил уверенность в победе Украины как суверенного государства.

«Генсек НАТО рубанул, что Украина победит как суверенное независимое государство. Но ничего не сказал о ее территориальной целостности. Типа победит, но, видимо, в новых, сильно урезанных границах своей независимости, и вся такая суверенная сядет за стол переговоров», - написал Медведев.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что комплексы Patriot не будут поставлены Киеву.