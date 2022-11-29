Премьер-министр Польши Моравецкий заявил, что страна не собирается отдавать Украине ЗРК Patriot

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29 ноября 2022, 17:11 Источник: Народные Новости

ЗРК Patriot / George Panagakis / https://www.globallookpress.com

Польша не планирует отдавать украинской стороне немецкие зенитно-ракетные комплексы Patriot. Об этом сообщил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, его слова приводят «Народные Новости».

Как отмечается, после заявления министра обороны Германии Кристины Ламбрехт о том, что Берлин договорился с Варшавой о патрулировании польского воздушного пространства немецкими истребителями Eurofighter, а также, что в стране будут размещены ЗРК Patriot, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак также предложил разместить немецкие системы Patriot в Украине.

Моравецкий же сообщил, что зенитно-ракетные комплексы будут «служить для защиты польского неба», так как это «первые батареи», которые к ним поступают.