Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: «Папа Римский - главный сатанист»

Аргументы Недели → Политика 13+

29 ноября 2022, 13:57 Антон Николаев,

Папа Римский Франциск. Фото: Ansa/Press Office Vatican Media/globallook.com

Апти Алаудинов назвал в эфире программы «60 минут» Папу Римского Франциска главным сатанистом, после слов духовного отца католиков о жестокости чеченцев и бурятов, передает издание «Аргументы недели».

«Услышав первый раз слова Папы Римского, мне в голову пришло, что самый большой вред религии христиан нанесла католическая церковь. Изначально католическая церковь сошла на тропу сатаны: инквизиция, объявление Крестовых походов, которые привели к уничтожению сотен тысяч христиан во всех этих сатанинских объявлениях, которые были выгодны католической церкви только с экономической позиции. Церковь, которая официально объявила, что ЛГБТ-браки разрешены, церковь, которая переписала Библию, убрав из нее все пункты, касающиеся слов «мужчина» и «женщина», и позиций, где запрещены все связи именно содомитов, которая распространяет сегодня такие экземпляры Библии на всех языках мира. Церковь сатанистов, которую возглавляет Папа Римский, посчитала, что чеченцы и буряты особенно жестоко ведут себя на этой воне».

«Я уже говорил эти слова: «А судьи кто?» Получается, главный сатанист, который молчит все время, когда убивают тысячи мирных жителей в Донбассе, который не говорит ни слова, когда по всему миру убивают огромное количество мусульман. Он наоборот приветствует это, он считает, что война с Россией - это благое дело. Хвала Всевышнему, что мы смогли нанести им такой урон, что даже главный сатанист Папа Римский смог заметить чеченцев и бурятов в этой массе русских и других народностей, которые воюют против сатанистов и фашистов. Я считаю, что для нас это призыв к тому, чтобы еще больше усилить борьбу против них. На них не нужно обращать внимание. Мы победим! Сегодня объявлен джихад именно против этих сатанистов, в этом строю бок о бок стоят мусульмане и христиане».

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