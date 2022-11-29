Политолог Светов о высказывании Папы Римского про бурятов: «У него совсем ума нет?»

Аргументы Недели → Политика 13+

29 ноября 2022, 12:16 Антон Николаев,

Папа Римский Франциск. Фото: Vatican Media/globallook.com

Юрий Светов считает, что демонизацию малых народов России произошла задолго до начала спецоперации на Украине. Об этом эксперт сказал изданию «Аргументы недели».

«Давайте обратимся к истории. Русские войска входят в Париж, победив Наполеона. Местные газеты рисуют карикатуры о том, что дикие калмыки ворвались в Париж. После взятия Берлина в 1945 году, на западе писали, что косоглазые, кривоногие войска СССР захватили Берлин. Это подается, как столкновение европейской цивилизации с ордой, которая прибыла из Азии. Высказывания Папы Римского в этом же ключе: европейская страна Украина на передовом рубеже защищает ценности демократии, а ей противостоят чечены и буряты».

Юрий Светов также полагает, что сейчас в мире началась россияфобия:

«Дело в том, что 2022 год вывел на поверхность скрытый комплекс огромной части людей, которые ненавидят Россию! Им Россия представляется неким историческим парадоксом, что она вообще существует. Этот выплеск произошел у всех! За русофобией пошла россияфобия. Народности России точно также будут демонизировать. У Папы Римского ума совсем нет? Зацепить чеченцев и бурятов, т. е., представителей ислама и буддизма, - двух религий, которые в России мирно сосуществуют».

Напомним, что Папа Римский Франциск пообщался с американскими журналистами. В ходе диалога он обвинил некоторые народы РФ в жестокости при выполнении военных задач на Украине.