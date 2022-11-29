Папа Римский Франциск допустил дипломатический промах

Папа Римский Франциск пообщался с американскими журналистами. В ходе диалога он обвинил некоторые народы РФ в жестокости при выполнении военных задач на Украине. В то же время Ватикан пытается выступить посредником в урегулировании конфликта между Москвой и Киевом.
Духовный отец католиков напомнил, что Ватикан пытается придерживаться нейтральной позиции. Однако к украинскому народу у него большое сочувствие. О населении Донбасса папа не упоминал. Прямые обвинения в жёсткости были направлены бурятам и чеченцам.
Слова понтифика вызвали резкую реакцию сначала в среде блогеров. Они заявили, что Папа Римский пытается расколоть Россию. Духовный лидер стал своего рода проводников негативных тенденций с Запада. Ряд блогеров предложили понтифику извиниться за свои слова.
Ранее в Кремле положительно оценили стремление Святого престола к миротворчеству. Благодаря этому происходит обмен пленными солдатами между Россией и Украиной. Понтифик добавил, что несколько раз созванивался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Но ехать в Киев святой отец не собирается до того, как посетит Москву. Эксперты назвали диалог понтифика с журналистами дипломатическим провалом.
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